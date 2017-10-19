19:17 | Теннис — WTA

Дарья Касаткина: "Самое жуткое место? Это Кыргызстан"


Россиянка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что ей очень понравилось в Новой Зеландии. Теннисистка также добавила, что самое жуткое место – это Кыргызстан.

– Самое необычное место, где вам приходилось бывать – по теннисным делам или в отпуске?

– Я точно не знаю, как называется это место. Оно в Испании, в районе Аликанте. У нас там были сборы. Даже не помню, как мы туда попали. Там море и обрыв. Там был только один маленький ресторанчик с морепродуктами и больше ничего. Только пляж заброшенный и горы. Я такой красоты никогда не видела, честно. Все хочу туда вернуться. Новая Зеландия очень понравилась. Там ни одного завода, все зелено. Это поражает.

– А самое жуткое место?

– Это Кыргызстан. С 25-тысячника в Узбекистане пришлось ехать в Ош и там ждать рейса. Там очень все бедно, люди ходят едва ли не голые. Просто катастрофа. Хотелось поскорее оттуда уехать. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полностью интервью Касаткиной

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