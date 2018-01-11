Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Хобарте, отдав сопернице два гейма – 6:1, 6:1. В полуфинале она сыграет с победительницей матча между румынкой Михаэлой Бузарнеску и американкой Элисон Риске.

В другой встрече британка Хизер Уотсон обыграла хорватку Донну Векич. Бельгийка Элисе Мертенс вышла в полуфинал после отказа румынки Моники Никулеску.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уотсон (Великобритания, Q) – Векич (Хорватия) – 6:0, 6:4

Мертенс Э. (Бельгия, 2) – Никулеску (Румыния, Q) – 0:0 отказ 2-го игрока

Цуренко (Украина, 5) – Соболенко (Белоруссия) – 6:1, 6:1