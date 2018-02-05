Бушар сходила на "Супербоул" с фанатом, которому год назад проспорила свидание

Канадка Эжени Бушар сходила на Супербоул со студентом университета Миссури Джоном Герке, которому год назад проиграла спор. По ходу Супербоула-2017 между "Атлантой" и "Нью-Ингленд" Бушар написала в соцсети: "Так и знала, что "Атланта" выиграет". На тот момент команда вела 21:0. На это сообщение Герке ответил: "Пойдешь со мной на свидание, если победит "Нью-Ингленд"?". Девушка согласилась, и победу одержали именно "Пэтриотс". Бушар выполнила свое обещание и трижды встретилась с молодым человеком. Спустя год теннисистка и студент вместе пошли на главный матч сезона 2018 года между "Нью-Ингленд" и "Филадельфией".