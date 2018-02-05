18:07 | Теннис — WTA

Бушар сходила на "Супербоул" с фанатом, которому год назад проспорила свидание

Эжени БУШАР и Джон ГЕРК. Фото Twitter
Эжени БУШАР и Джон ГЕРК. Фото Twitter
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Канадка Эжени Бушар сходила на Супербоул со студентом университета Миссури Джоном Герке, которому год назад проиграла спор. По ходу Супербоула-2017 между "Атлантой" и "Нью-Ингленд" Бушар написала в соцсети: "Так и знала, что "Атланта" выиграет". На тот момент команда вела 21:0. На это сообщение Герке ответил: "Пойдешь со мной на свидание, если победит "Нью-Ингленд"?". Девушка согласилась, и победу одержали именно "Пэтриотс". Бушар выполнила свое обещание и трижды встретилась с молодым человеком. Спустя год теннисистка и студент вместе пошли на главный матч сезона 2018 года между "Нью-Ингленд" и "Филадельфией".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Rome22

Чмо упертый, четыре года назад до хрипоты спорил со мной, что Бушар - будущая суперзвезда тенниса....

22:07

zoolord

Ramen и Бней Иегуда: Два друга - два чмока. Ну и пусть вам двойной голландский штурвал будет. Хотя по х.. , вы же поганые пендосы.

21:36

inspire

это если хорошо вдул )))

20:09

Slim Taller

Наверное,вдул,раз она трижды с ним встретилась:)

19:14

Dzhan1328

Бней Иегуда, иди мать свою проверь) плохо ей)

18:51

Ramen

Бней Иегуда Согласен, Сугарпова мнительная и высокомерная деревяха, а Эжени красавица и умница и добрая.

18:37

Бней Иегуда

Эжени вызывает только уважение.) С простым студентом не считает зазорным общаться.) Без всякого налёта звёздности.) Вряд ли бы Шара на такое согласилась.)

18:33

inspire

секс был?

18:25