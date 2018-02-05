Бушар сходила на "Супербоул" с фанатом, которому год назад проспорила свидание

Канадка Эжени Бушар сходила на Супербоул со студентом университета Миссури Джоном Герке, которому год назад проиграла спор. По ходу Супербоула-2017 между "Атлантой" и "Нью-Ингленд" Бушар написала в соцсети: "Так и знала, что "Атланта" выиграет". На тот момент команда вела 21:0. На это сообщение Герке ответил: "Пойдешь со мной на свидание, если победит "Нью-Ингленд"?". Девушка согласилась, и победу одержали именно "Пэтриотс". Бушар выполнила свое обещание и трижды встретилась с молодым человеком. Спустя год теннисистка и студент вместе пошли на главный матч сезона 2018 года между "Нью-Ингленд" и "Филадельфией".
What a difference a year makes #SuperBowlDate pic.twitter.com/0TniPPcoim– Genie Bouchard (@geniebouchard) 5 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
Rome22
Чмо упертый, четыре года назад до хрипоты спорил со мной, что Бушар - будущая суперзвезда тенниса....
22:07
zoolord
Ramen и Бней Иегуда: Два друга - два чмока. Ну и пусть вам двойной голландский штурвал будет. Хотя по х.. , вы же поганые пендосы.
21:36
inspire
это если хорошо вдул )))
20:09
Slim Taller
Наверное,вдул,раз она трижды с ним встретилась:)
19:14
Dzhan1328
Бней Иегуда, иди мать свою проверь) плохо ей)
18:51
Ramen
Бней Иегуда Согласен, Сугарпова мнительная и высокомерная деревяха, а Эжени красавица и умница и добрая.
18:37
Бней Иегуда
Эжени вызывает только уважение.) С простым студентом не считает зазорным общаться.) Без всякого налёта звёздности.) Вряд ли бы Шара на такое согласилась.)
18:33
inspire
секс был?
18:25