Бертенс вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Осаку

В матче третьего тура Итогового турнира WTA в Красной группе голландка Кики Бертенс обыграла японцу Наоми Осаку, которая снялась по ходу матча при счете 6:3 в пользу Бертенс из-за травмы ноги. Таким образом, Бертенс вышла в полуфинал турнира, одержав в группе две победы.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Кики Бертенс (Голландия, 8) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:3 отказ 2-го игрока