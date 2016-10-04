Артем Пацев: "Шараповой помог ее статус"

Известный спортивный юрист Артем Пацев назвал предсказуемым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию россиянки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт уже 26 апреля 2017 года.

– Решение CAS было предсказуемым, – заявил Пацев. – После выхода поправок ВАДА по мельдонию стало понятно, что в плане выведения препарата из организма тут мало что зависело от самого спортсмена. Положение Шараповой усугублял тот факт, что она фактически призналась в том, что принимала препарат после 1 января. То есть, если пользоваться формулировками ВАДА, проявила халатность.

Мы не знаем пока конкретных обстоятельств попадания препарата в ее организм, возможно, именно они заставили CAS чуть смягчить решение. Ведь, согласно кодексу, за мельдоний могло быть наказание вплоть до четырех лет. Ну и, вероятно, помог сам статус спортсменки – если бы речь шла не о Шараповой, возможно, добиться уступок от CAS было бы еще сложнее. (Наталья МАРЬЯНЧИК)