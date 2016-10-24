Анна Чакветадзе: "Кузнецова в матче с Радванской совершила подвиг"

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв в матче первого тура итогового турнира WTA Агнешку Радванску (7:5, 1:6, 7:5). Чакветадзе также выразила надежду, что российская теннисистка не сбавит обороты по ходу турнира.

– Кузнецова действительно совершила подвиг, – приводит "Р-Спорт" слова Чакветадзе. – Меня поражает самоотверженность Светланы. Полтора дня назад она выиграла турнир в Москве, отправилась в Азию, потренировалась на совершенно другом покрытии. Не так высоко отскакивает мяч, как любит Кузнецова. Меня поразил этот результат. Думала, что первый матч будет самым сложным для нее, так как нужно привыкнуть к покрытию, атмосфере, разнице во времени.

Очень рада за Светлану. Надеюсь, она не сбавит обороты. Радванска не использовала свои шансы, но Света нашла в себе силы перевернуть ход матча. Конечно, сил Светлана отдала много: три сета, нужно было бороться до конца.