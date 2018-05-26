Анастасия Павлюченкова: "Не так я хотела выйти в финал, но все равно очень счастлива"

Россиянка Анастасия Павлюченкова после победы в полуфинале турнира в Страсбурге над австралийкой Эшли Барти призналась, что хотела игрой пробиться в финал. Первый сет российская теннисистка выиграл со счетом 6:4, а во втором ее соперница отказалась продолжать борьбу. В финале Павлюченковой будет противостоять Доминика Цибулкова.

- Играть в финале всегда замечательно и здорово, - цитирует пресс-служба WTA Павлюченкову. - Не так, как я хотела, вышла в финал, но все равно очень счастлива. Не видела проблем у сопернице, а когда она позвала тренера, я подумала, может быть, ей окажут первую помощь и все. Я была готова играть второй сет.

Конечно, мы с Цибулковой хорошо знаем друг друга. Много раз играли друг против друга, но ни разу в финале. Будет сложно и интересно. Надеюсь, все завершится хорошо.

Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге