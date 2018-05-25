18:32 | Теннис — WTA

Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге


Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира WTA обыграла австралийку Эшли Барти. Первый сет она выиграл со счетом 6:4, а во втором соперница отказалась продолжать борьбу.

В финале россиянка сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Страсбург (Франция) 

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Эшли Барти (Австралия, 1) - 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока

Доминика Цибулкова (Словакия, 5, WC) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:1

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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