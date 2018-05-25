Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира WTA обыграла австралийку Эшли Барти. Первый сет она выиграл со счетом 6:4, а во втором соперница отказалась продолжать борьбу.

В финале россиянка сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Эшли Барти (Австралия, 1) - 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока

Доминика Цибулкова (Словакия, 5, WC) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:1