Алиса Клейбанова: "Сам факт, что я на равных играла с Канепи, для меня огромный стимул"

Российская теннисистка Алиса Клейбанова, проигравшая Кайе Канепи из Эстонии в финале квалификации "ВТБ Кубка Кремля", в интервью "СЭ" отметила, что осталась довольна результатом. Она также добавила, что понемногу набирает форму.

Напомним, что Клейбанова победила рак, в 2011 году она прошла курс лечения от лимфомы. После Уимблдона-2014 ее вывело из строя серьезное повреждение колена, после которого она вернулась только в конце 2015 года.

– Канепи – наверное, самая сильная соперница за последние три года, – сказала Клейбанова. – Даже когда я высоко стояла в рейтинге, с ней было тяжело. Поэтому рада, что удалось зацепиться и завязать борьбу вплоть до тай-брейка в последней партии. В матчах, где настолько ровная игра, исход решают буквально несколько очков. Все могло повернуться и в мою сторону, но переживать по этому поводу не стану. Я показала, что могла, и рада результату. Для меня само участие в этом турнире стало сюрпризом – когда дали wild card в квалификацию, я очень обрадовалась. Это был мой шанс провести несколько матчей и постараться выиграть то, что в моих силах.

– То есть, ваши ожидания от выступления в Москве оправдались?

– Да, безусловно. Я еще не в такой форме, как хотелось бы, но понемногу набираю. Главное – я играю серии из нескольких матчей, а все травмы, которые у меня были, я залечила. Пока есть недоработки, но я себя очень хорошо чувствую. У меня еще запланированы выступления в этом году, и я считаю, что нужно иметь терпение, тренироваться, следить за здоровьем, и постепенно теннис будет становиться все лучше. Сам факт, что я на равных играла с теннисисткой из первой сотни, для меня огромный стимул. Это говорит, что я на правильном пути, работа приносит плоды. (Антон БАБОШИН)

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