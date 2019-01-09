Александр Медведев: "Кузнецова не собирается заканчивать карьеру"

Гендиректор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на турнире по состоянию здоровья. При этом победительница US Open и Roland Garros не собирается завершать карьеру.

- Со Светланой Кузнецовой говорили сегодня. К сожалению, по состоянию здоровья она сыграть не сможет, - цитирует "РИА Новости" Медведева. - Она сказала, что уровень ее формы таков, что будет готова сыграть в турнире Pro Am. Там сыграют Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Барбара Шетт, Натали Деши. Что касается Кузнецовой, заканчивать карьеру она еще не собирается, год или два поиграет.