19:12 | Теннис — WTA

Александр Медведев: "Кузнецова не собирается заканчивать карьеру"

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Гендиректор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на турнире по состоянию здоровья. При этом победительница US Open и Roland Garros не собирается завершать карьеру.

- Со Светланой Кузнецовой говорили сегодня. К сожалению, по состоянию здоровья она сыграть не сможет, - цитирует "РИА Новости" Медведева. - Она сказала, что уровень ее формы таков, что будет готова сыграть в турнире Pro Am. Там сыграют Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Барбара Шетт, Натали Деши. Что касается Кузнецовой, заканчивать карьеру она еще не собирается, год или два поиграет.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190109/1549154341.html

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