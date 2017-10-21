Владимир Камельзон: "Говорил Бублику - ты хороший парень, но мусора в голове полно"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью "СЭ" отметил, что сожалеет о выступлении Александра Бублика за Казахстан. Кроме того, по его словам, российский тренер лучше любого зарубежного.

– Александр Бублик второй год подряд выходит в Москве в четвертьфинал. В прошлом году играл под российским флагом, а теперь представляет Казахстан.

– Я никогда не скрывал сожаления по этому поводу. Я ему все время говорил: "Ты хороший талантливый парень, но мусора у тебя в голове полно". Отношения с Федерацией тенниса России у него не сложились, и он теперь играет под флагом Казахстана. Хотя он исконно русский парень, воспитанный на нашей технике.

– Молодые российские теннисисты в основном с иностранными специалистами работают.

– Так и есть. Хорошо с Вихлянцевой, которой мы помогали, работает наш Антон Зайцев. Очень симпатичный парень. А Касаткина? То с одним иностранным тренером работала, то теперь другого привезла. Медведев вообще от нас стал очень далек. Вы знаете, что мы теряем? Топ-тренеров. Вспомните Чеснокова. Он несколько лет работал с Еленой Весниной – и она 15-й номер в рейтинге. Я всегда говорю, что российский тренер лучше любого зарубежного. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Владимира Камельзона