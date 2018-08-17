Томаш Бердых: "Покойся с миром, Кубок Дэвиса"

Чех Томаш Бердых заявил, что Кубок Дэвиса уже никогда не будет прежним. По его мнению, реформа по смену формата турнира просто убьет его.

- Горд тем, что был победителем турнира, который существовал более 100 лет, и смог разделить эти эмоции с фанатами моей страны и эти незабываемые моменты. Такого больше не будет. Покойся с миром, Кубок Дэвиса, - написал теннисист в своем Твиттере.

После 2014 года, когда сборная Чехии дошла до полуфинала, Бердых играл в принял участие только в одном матче Кубка Дэвиса - в первом круге в сезоне-2016.

Ранее сообщалось, что ITF проголосовала за смену формата Кубка Дэвиса. На заседании в Орландо необходимо было получить две трети голосов для смены формата турнира. За перемены высказался 71 процент.

Кубок Дэвиса существует уже 118 лет. С сезона-2019 у Кубка Дэвиса появится финальная неделя с участием 18 команд. Они будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.