Томаш Бердых: "Покойся с миром, Кубок Дэвиса"

Чех Томаш Бердых заявил, что Кубок Дэвиса уже никогда не будет прежним. По его мнению, реформа по смену формата турнира просто убьет его.
- Горд тем, что был победителем турнира, который существовал более 100 лет, и смог разделить эти эмоции с фанатами моей страны и эти незабываемые моменты. Такого больше не будет. Покойся с миром, Кубок Дэвиса, - написал теннисист в своем Твиттере.
После 2014 года, когда сборная Чехии дошла до полуфинала, Бердых играл в принял участие только в одном матче Кубка Дэвиса - в первом круге в сезоне-2016.
Ранее сообщалось, что ITF проголосовала за смену формата Кубка Дэвиса. На заседании в Орландо необходимо было получить две трети голосов для смены формата турнира. За перемены высказался 71 процент.
Кубок Дэвиса существует уже 118 лет. С сезона-2019 у Кубка Дэвиса появится финальная неделя с участием 18 команд. Они будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.
For English speaking fans #ripdaviscup pic.twitter.com/XFM0zRicxo– Tomáš Berdych (@tomasberdych) 17 августа 2018 г.