13:31 | ТЕННИС

Тарпищев будет переизбираться на новый срок

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев будет переизбираться на пост главы организации. Выборы пройдут на отчетно-выборной конференции в октябре. По его словам, также будет утвержден окончательный вариант концепции развития тенниса до 2030 года.

Отчетно-выборная конференция пройдет в октябре - во время Кубка Кремля, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Она ежегодно проводится в эти сроки, в этот раз она будет отчетно-перевыборная. Собираюсь ли я переизбираться на пост президента ФТР? Наверное, да, собираюсь.

У нас была одобрена концепция развития тенниса до 2030 года, Министерство спорта вернуло нам ее на доработку. Первым делом мы должны будем утвердить ее окончательный вариант. Сейчас концепция в работе, ее надо привести в соответствие со всеми нормативными требованиями. Полтора года как у нас плодотворно работает попечительский совет, сегодня у "верхушки" есть стабильные деньги, если бы не работа попечительского совета, мы бы ничего не выиграли и провалили бы Олимпиаду, это совершенно точно.

Частично вопрос решен, на треть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3573761

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