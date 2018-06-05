Шарапова поддалась романтике Парижа

Теннисистка Мария Шарапова прогулялась по Парижу и вспомнила, как ходила здесь некоторое время назад.

- Парижское утро. Оно возвращает меня к этой фотографии, сделанной неделю назад (или это было неделей ранее, все смешалось после долгой дороги), - написала в своем Инстаграме Шарапова.

Напомним, россиянка пробилась в четвертьфинал "Rolan Garros" после отказа Серены Уильямс. Следующий матч Шарапова проведет против Гарбинье Мугурусы 6 июня. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.