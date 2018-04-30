Шарапова опустилась с 41-го на 53-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на 12 позиций в рейтинге WTA. Перед этим она занимала 41-е место. На прошедшей неделе Шарапова не смогла пробиться во второй круг на турнире в Штутгарте, проиграв француженке Каролин Гарсии со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.



Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 15-е место. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 30 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8055 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6065

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5450

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 5382

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4700

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4276

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3939

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3271…

15 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 2570…

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1740…

28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) - 1618…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) - 1380…

43 (43). Елена Веснина (Россия) - 1175…

53 (41). Мария Шарапова (Россия) - 1073…

83 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) - 764.