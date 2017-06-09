Сафин отказался от мандата депутата Госдумы ради тенниса и новых перспектив

Бывший теннисист Марат Сафин заявил, что сдал депутатский мандат в связи со своим включением в Международный зал теннисной славы и появившимися в связи с этим перспективами.

В среду Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Сафина по его собственному желанию.

– Все просто, никаких подводных камней – в прошлом году я вошел в Международный зал теннисной славы, стал первым отечественным спортсменом в нем, и, исходя из этого, появилось много интересных, перспективных предложений, которые были озвучены мне некоторое время назад, – приводит ТАСС слова Сафина. – Тогда я взял время подумать, а теперь решил, что буду действовать в этом направлении. Чтобы не вызывать раздражение у людей, лучше делать профессионально что-то одно. Совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там.

Было много интересных проектов, опыт я приобрел огромнейший – все-таки шесть лет прошло. Общались с представителями различных партий, находили общие точки соприкосновения, а это непросто. Я делал все, что от меня требовалось с чувством долга – халтуры не было, моей работой были довольны, а для нас, молодежи, это важно.