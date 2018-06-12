Миша Зверев: "Во встрече с Федерером попробую что-то новое, а не банальную игру в "подачу и выход к сетке"

Теннисист Миша Зверев рассказал, как собирается играть против Роджера Федерера во втором круге турнира в Штутгарте. Ранее в первом круге немец переиграл Михаил Южного 7:6 (7:5), 6:3.

- Надеюсь, я смогу сыграть в свой лучший теннис в среду. Посмотрим, как чувствует себя Роджер. Очевидно, у меня будет больше шансов на победу, чем в том случае, если бы мы играли на Уимблдоне, - приводит World Tennis USA слова Зверева. - Мне всегда очень приятно играть Роджером, хоть я никогда и не выигрывал у него. Возможно, на этот раз я попробую что-то новое, а не банальную игру в "подачу и выход к сетке". В любом случае это будет очень непросто.