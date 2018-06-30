Миша Зверев: "Теперь я знаю, что физически и психологически способен победить на турнире"

Немецкий теннисист Миша Зверев после победы над словаком Лукашем Лацко (6:4, 6:4) в финале турнира в Истборне отметил, что теперь будет еще увереннее в своих силах. Этот трофей стал первый в карьере Зверев в одиночном разряде.

- Я всегда хотел завоевать хотя бы один титул в одиночке. Много лет я не верил в себя, не думал, что когда-либо смогу это сделать, особенно когда выпал в рейтинг-листе из первой тысячи, - цитирует официальный сайт АТР Зверева. - Но, слава Богу, у меня есть семья, мой брат и целая команда. Есть жена, которая всегда говорила мне, что я могу многого добиться – нужно только верить в себя и упорно работать, и однажды этот труд окупится. К счастью, я послушал ее, верил в себя, работал и ждал своего момента – и вот он настал. Конечно, каждый теннисист стремится к максимуму. Не для всех это может быть первая строчка, но и стать лучшим на турнире здорово. Конечно, в туре есть очень много соревнований, но это неважно. Главное - я стал лучшим на этой неделе. Это уникальный опыт, невероятные ощущения. И это поможет мне в будущем, я буду испытывать меньше давления и буду более уверен в себе. Теперь я знаю, что и физически, и психологически способен выиграть пять матчей за неделю и победить на турнире.