Мария Шарапова: "Приезжая в Мадрид, я чувствую некую связь с этим городом"

Теннисистка Мария Шарапова отметила, что очень любит Мадрид и турниры, которые здесь проводятся. Ранее россиянка обыграла Михаэлу Бузарнеску (6:4, 6:1) в стартовом круге турнира Madrid Open.

– Со временем я полюбила турнир в Мадриде. Сначала мне понравился город, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – В детстве я не любила выступать на грунтовом покрытии и не всегда правильно настраивалась на подобные соревнования. Перед тем как полюбить грунт, мне понравилось приезжать в Мадрид. Сначала меня ничего не связывало со столицей Испании. Нужны были какие-то истории, воспоминания. Теперь все это есть. Я одерживала важные победы и терпела болезненные поражения в Мадриде. Приезжая сюда, я чувствую некую связь с этим городом

В следующем раунде Шарапова сыграет с Ириной Бегу.