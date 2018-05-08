Мария Шарапова — о матче с Бегу: "Я заиграла активно благодаря своему настрою"

Теннисистка Мария Шарапова отметила, что победить Ирину Бегу (7:5, 6:1) во втором круге турнира в Мадриде ей помог собственный боевой настрой.

– Я проделала много работы по ходу матча. Конечно, уступать с брейком в начале обоих сетов – это непросто, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – Несмотря на то, что в первом сете я не показала своей лучшей игры, я сумела вытащить партию. Несколько розыгрышей прошли в очень упорной борьбе. Но я боролась, особенно в последнем гейме. Затем у меня появилась возможность прибавить. Думаю, мне это отлично удалось, особенно в последних шести геймах. Я была агрессивна, играла глубоко и гораздо лучше действовала на приеме. Это точно поможет мне в дальнейшем. Ирина – отличная теннисистка. Сегодня мне пришлось изрядно потрудиться для победы. Я заиграла активно благодаря своему настрою. Это мне понравилось больше всего.

В следующем раунде Шарапова сыграет с Кристиной Младенович. Матч с француженкой состоится 9 мая.