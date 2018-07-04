Маннарио победил и вышел на Медведева, Раонич в трехсетовом триллере переиграл Миллмэна

Француз Адриан Маннарио в трех сетах переиграл американца Райана Харрисона (7:5, 7:5, 7:6(7:4) и вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее наш теннисист выбил из турнира Гильермо Гарсия-Лопеса (6:3, 6:4, 6:2).

Также во втором круге победу праздновали Милош Раонич, в драматическом матче разобравшийся с австралийцем Джоном Миллмэном - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), австриец Деннис Новак, американец Сэм Керри и француз Гаэль Монфис.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 22) - Райан Харрисон (США) - 7:5, 7:5, 7:6(7:4)

Милош Раонич (Канада, 13) - Джон Миллмэн (Австралия) - 7:6(7:4), 7:6(7:4), 7:6(7:4)

Деннис Новак (Австрия, Q) - Лукас Пуйе (Франция, 17) - 6:4, 6:2, 6:7(8:10), 3:6, 6:2

Сэм Керри (США, 11) - Сергей Стаховский (Украина, WC) - 7:6(7:4), 6:3, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) - Паоло Лоренци (Италия) - 3:6, 6:3, 7:6(7:5), 7:6(7:3)