Каролин Возняцки: "Искать оправдания не буду, Шарапова была лучше меня"

Датская теннисистка Каролин Возняцки не стала искать оправданий поражению от россиянки Марии Шараповой в третьем круге Australian Open.

- Я сделала все, что могла, боролась до конца. Считаю, что должна была выиграть первый сет, раз вела в нём 4:1, - цитирует Возняцки официальный сайт турнира. - Не выиграла, но потом взяла второй. Третья партия тоже была упорной. Сегодня мне не хватило сил, но я сделала всё, что могла. Этого оказалось недостаточно, однако таков спорт.

В конце первого – начале второго сета я немного потеряла ритм. Шарапова либо пробивала навылет, либо ошибалась, и я начала ждать и поэтому сбилась с ритма. Но с середины второго сета мы обе заиграли лучше. Я проиграла, такое бывает.

Я чувствовала себя нормально, когда вышла на корт. Выложилась на все сто процентов и искать оправдания не буду. Просто она сегодня была чуть лучше, чем я. Вот и все.

Возняцки проиграла Шараповой в третьем круге открытого чемпионата Австралии в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Таким образом, датчанка не смогла защитить свое звание победительницы турнира, завоеванное в прошлом году.