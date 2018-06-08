Хуан Мартин Дель Потро: "До сих пор пытаюсь найти болельщика, который сбил меня перед подачей"

Теннисист Хуан Мартин Дель Потро пошутил про эпизод четвертьфинала "Roland Garros" с Марином Чиличем (7:6, 5:7, 6:3, 7:5 ), в котором он пошел разбираться с болельщиками. Во время подач Дель Потро неслись крики, сбивавшие аргентинца, и он начал выяснять отношения с зрителями.



- Кто-то громко выкрикнул перед подачей, я сделал двойную и сильно разозлился, - цитирует АР Дель Потро. - Я не нашел конкретного человека, поэтому просто подошел к той части трибуны и спросил "Кто это был?". Я до сих пор пытаюсь найти его.



В полуфинале турнира Дель Потро встретится с Рафаэлем Надалем. Матч пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.