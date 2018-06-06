Гарбинье Мугуруса: "Не считаю себя фавориткой в матче с Шараповой"

Теннисистка Гарбинье Мугуруса накануне встречи 1/4 финала "Rolan Garros" с Марией Шараповой заявила, что не считает себя фаворитом пары, и отметила схожую с россиянкой манеры игры.

- Мария провела очень хорошие матчи. Я не играла против нее какое-то время, но сейчас с нетерпением жду нашей встречи, - приводит World Tennis USA слова Мугурусы. - Не считаю себя фавориткой. Ожидается очень интересный матч, как и любой другой четвертьфинал. В матче против Плишковой Шарапова играла великолепно. Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана.



Отметим, что теннисистки трижды играли друг с другом. Все встречи закончились в пользу россиянки.

Матч между Мугурусой и Шараповой пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.