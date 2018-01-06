Федерер и Бенчич – победители Кубка Хопмана

Швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Белинда Бенчич стали победителями Кубка Хопмана-2018. В финале турнира они в миксте обыграли немцев Ангелик Кербер и Александра Зверева со счетом 4:3 (5:3), 4:2. В одиночных матчах Федерер оказался сильнее Зверева, а Кербер – Бенчич.
Отметим, что Федерер во второй раз в карьере завоевал Кубок Хопмана. В первый раз он победил в 2001 году в паре с Мартиной Хингинс.
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Бней Иегуда
3-й КХ для Швейцарии.) Для Феди - второй (первый с Мартиной), для Белли - первый.) Белинда тоже имеет все основания быть в топе лучших, и скоро мы её там вновь увидим.)
16:04