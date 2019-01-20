Анна Чакветадзе: "Шарапову вечно сравнивают с Сереной Уильямс"

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" рассказала о своем мнении по поводу возможного ухода из большого спорта Марии Шараповой.

Напомним, что Шарапова уступила Эшли Барти в четвертом круге Australian Open – 4:6, 6:1, 6:4 и вылетела из турнира.

– Говорят, что этот год может стать для Шараповой последним в теннисе. Что думаете об этом?

– Смотрите, когда ты выиграл пять "Шлемов", был первой ракеткой мира, то такие поражения, как от Барти, проходят очень болезненно. Особенно болезненно они воспринимаются великими чемпионами, коим Мария является. Поэтому все зависит от того, как она будет играть. Я бы не хотела, чтобы она уходила. Я не могу ей советовать, она сама знает, что делать. Внутреннее чувство уверенности – это самое важное. Даже если Шарапова закончит, она все равно оставила след в мировом теннисе. Мы ее сравниваем с Сереной, но послушайте, некоторые просыпаться на работу не могут и меняют ее, а тут девушка всю жизнь одним и тем же занимается. Всем кажется, что это легко. Даже если проиграл в финале, у нас это воспринимают как неудачу. Но это колоссальный труд, и Мария – один из лучших игроков своего времени. А Серена – просто уникальный человек, – сказала Чакветадзе.

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