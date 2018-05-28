Елена Остапенко: "С самого утра поняла, что все идет не так"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения в первом круге Roland Garros от украинки Екатерины Козловой призналась, что чувствовала себя не в своей тарелеке перед игрой. По словам спортсменки, ей не хватило времени на отдых.

- Я проснулась и сразу какие-то мелочи стали задевать меня, раздражать. И вот ты уже на взводе, - приводит L'Equipe слова Остапенко. - А потом ты идешь на игру, пытаешь быть позитивной, но проигрываешь. Если бы игра была в понедельник или вторник, дополнительный выходной помог бы мне. Но, к сожалению, мы играли в воскресенье. Я была не в лучшей форме.