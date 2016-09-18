Узбекистан сравнял счет в матче Кубка Дэвиса против Швейцарии

Денис Истомин победил Анри Лааксонена в матче плей-офф Кубка Дэвиса между Узбекистаном и Швейцарией. Счет в серии равный - 2:2, в решающем пятом поединке сойдутся Санжар Файзиев и Антуан Белье.

Ранее досрочно определились победители плей-офф в матчах Бельгия - Бразилия (3:0), Австралия - Словакия (3:0), Канада - Чили (3:0), Индия - Испания (0:3), Япония - Украина (5:0). Еще неизвестен исход противостояния России с Казахстаном (1:1) и Германии с Польшей (2:1).

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Узбекистан - Швейцария - 2:2

Истомин - Лааксонен - 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 7:5