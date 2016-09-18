Андрей Кузнецов в трех сетах победил Михаила Кукушкина в рамках поединка плей-офф Кубка Дэвиса. Счет встречи стал 3:1 в пользу России. Таким образом, Россия вернулась в мировую группу Кубка Дэвиса впервые с 2012 года.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Одиночный разряд
Плей-офф
Россия – Казахстан – 3:1
КУЗНЕЦОВ А. – Кукушкин – 6:1, 6:2, 6:2
КРАВЧУК/РУБЛЕВ - Недовесов/Голубев - 6:3, 6:7, 6:2, 7:5
ДОНСКОЙ - Кукушкин - 7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6
Суббота
КУЗНЕЦОВ А. - Недовесов - 6:3, 6:4, 5:7, 7:5
shpasic
блестящий успех под руководством Фуфельникова.
17:31
Джон....Сильвер
Теннис в России уже не тот, это вымирающий вид для России, поэтому не думаю, что наша сборная в кубке Дэвиса продержится в элите даже сезон
17:25