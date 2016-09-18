17:07 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Россия вернулась в мировую группу Кубка Дэвиса

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Андрей Кузнецов в трех сетах победил Михаила Кукушкина в рамках поединка плей-офф Кубка Дэвиса. Счет встречи стал 3:1 в пользу России. Таким образом, Россия вернулась в мировую группу Кубка Дэвиса впервые с 2012 года.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Одиночный разряд

Плей-офф

Россия – Казахстан – 3:1

КУЗНЕЦОВ А. – Кукушкин – 6:1, 6:2, 6:2

КРАВЧУК/РУБЛЕВ - Недовесов/Голубев - 6:3, 6:7, 6:2, 7:5

ДОНСКОЙ - Кукушкин - 7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6

Суббота

КУЗНЕЦОВ А. - Недовесов - 6:3, 6:4, 5:7, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2016/16/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

блестящий успех под руководством Фуфельникова.

17:31

Джон....Сильвер

Теннис в России уже не тот, это вымирающий вид для России, поэтому не думаю, что наша сборная в кубке Дэвиса продержится в элите даже сезон

17:25

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