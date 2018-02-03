Пюц и Штруфф вывели Германию вперед в матче Кубка Дэвиса с Австралией

Немецкий дуэт Тим Пюц/Ян-Леннард Штруфф обыграл австралийцев Мэттью Эбдена и Джона Пирса и вывел свою сборную вперед (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса. Встреча, продолжавшаяся 3 часа и 20 минут, завершился со счетом 4:6, 6:7 (1:7), 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу немцев.

В четвертом матче австралиец Ник Киргиос встретится с немцем Александром Зверевым.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Парный разряд

1/8 финала

Австралия - Германия - 1:2

Мэттью Эбден/Джон Пирс - Тим Пюц/Ян-Леннард Штруфф - 4:6, 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (7:4), 4:6

Ник Киргиос – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 6:4, 6:4

Алекс Де Минаур - Александр Зверев - 5:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7)