Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса

Сборная Франции стала последним участником четвертьфинальной стадии Кубка Дэвиса. В четвертьфинале Франция встретится с Италией. В других парах сыграют: Испания с Германией, Хорватия с Казахстаном и США с Бельгией. Матчи пройдут с 5 по 7 апреля.
Кубок Дэвиса
Мировая группа
1/8 финала
Франция - Голландия - 3:1
Италия – Япония – 3:1
Великобритания – Испания – 1:3
Австралия – Германия – 1:3
Казахстан – Швейцария – 4:1
Канада – Хорватия – 1:3
США – Сербия – 3:1
Венгрия – Бельгия – 2:3
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