Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса

Сборная Франции стала последним участником четвертьфинальной стадии Кубка Дэвиса. В четвертьфинале Франция встретится с Италией. В других парах сыграют: Испания с Германией, Хорватия с Казахстаном и США с Бельгией. Матчи пройдут с 5 по 7 апреля.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

1/8 финала

Франция - Голландия - 3:1

Италия – Япония – 3:1

Великобритания – Испания – 1:3

Австралия – Германия – 1:3

Казахстан – Швейцария – 4:1

Канада – Хорватия – 1:3

США – Сербия – 3:1

Венгрия – Бельгия – 2:3