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Куницын заменит Тарпищева в роли капитана сборной России на матч плей-офф Кубка Дэвиса с Венгрией

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев рассказал, что его заменит Игорь Куницын на этом посту на матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Венгрии в сентябре. Он также добавил, что в это время отправится в Лиму, где пройдет сессия МОК, на которой будут выбраны места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

– Скорее всего, на капитанском мостике меня заменит Куницын. Также наш тренерский штаб недавно пополнил Игорь Андреев – тут проблем не будет, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Я вряд ли смогу присутствовать на Кубке Дэвиса, так как буду находиться в Лиме на сессии МОК.

Матч между сборными Венгрии и России пройдет в Будапеште с 15 по 17 сентября. Победитель этого противостояния в следующем году будет выступать в Мировой группе.

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http://tass.ru/sport/4491067

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