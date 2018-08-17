Игорь Куницын: "Поддерживаю новый формат Кубка Дэвиса"

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын отметил, что реформа проведения Кубка Дэвиса давно назрела.

– Это изначально был самый обсуждаемый вариант, – приводит Team Russia слова тренера мужской сборной России. – Но нюансов много. В принципе, я являюсь его сторонником, но вопрос в том, как все это будет сделано. Например, считаю, что ноябрь – не совсем оптимален для турнира. А вот что касается проведения соревнований в недельный срок, это мне нравится.

– Вы согласны с тем, что Кубок Дэвиса нуждается в реформах?

– На сто процентов. Но это сложный процесс. Турнир разбит на несколько групп и не всем новый формат может подойти. Но реформы, конечно, давно назрели. Тем не менее, нужно подходить к ним осторожно.

– Имеете в виду, что лучшие игроки не всегда могут выступать со своими сборными?

– Это главная причина реформ. Сейчас календарь неудобен для ведущих теннисистов, чтобы они могли каждый год участвовать в Кубке Дэвиса.

Напомним, реформа предполагает замену нынешней системы с домашними и гостевыми матчами на турнир с участием 18 команд, который будет проводиться в течение семи дней в одном месте. По замыслу организаторов проходить он будет в ноябре, а призовой фонд составит 20 миллионов долларов.