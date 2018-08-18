Евгений Кафельников: "Для меня большая трагедия то, что сделают с Кубком Дэвиса"

Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался против реформы Кубка Дэвиса.

- Для человека, который отдал Кубку Дэвиса 11 лет, играя перед родными болельщиками и представляя флаг России, видеть то, что с этим турниром сейчас сделают - большая трагедия, - написал спортсмен в Твиттере. - Знаю лишь одно: что за деньги купить все - невозможно!

В следующем сезоне на смену Кубку Дэвиса придет новый турнир - World Cup of Tennis Finals. ITF заключила партнерское соглашение с инвестиционной группой Kosmos, президентом которой является защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике.

По новому формату турнир будет проходить в течение одной недели в ноябре. 18 команд будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.

Также в рамках турнира будет проводиться переходной турнир между восьмеркой команд, не вышедших в четвертьфинал, и восьми сильнейшими командами второго по силе дивизиона – группы I.

Подробнее о новом турнире вы можете прочитать здесь.