Дельбонис принес Аргентине победу в Кубке Дэвиса

Федерико Дельбонис в пятом решающем матче финала Кубка Дэвиса между Хорватией и Аргентиной победил Иво Карловича – 6:3, 6:4, 6:2. Таким образом, Аргентина впервые в своей истории выиграла главный командный теннисный турнир.
Отметим, что по ходу встречи хорваты, игравшие дома, лидировали в счете 2:1 по матчам, а в четвертом поединке между Марином Чиличем и Хуаном Мартином Дель Потро хорват вел 2:0 по партиям.
Загреб (Хорватия)
Кубок Дэвиса
Финал
Хорватия - Аргентина - 2:3
Карлович – Дельбонис – 3:6, 4:6, 2:6
Чилич – Дель Потро – 7:6 (7:4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6
Суббота
Чилич/Додиг - Дель Потро/Майер - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 6:3
Пятница
Чилич - Дельбонис - 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2
Карлович - Дель Потро - 4:6, 7:6 (8:6), 3:6, 5:7
psevdonim777
ивушка-дубинушка не потянул.
00:25
djavdet
Поздравления. Особливо Хуану Мартину. Любит он все-таки теннис, а не себя в нем. Столько раз возвращался.
00:18