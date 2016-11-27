Дельбонис принес Аргентине победу в Кубке Дэвиса

Федерико Дельбонис в пятом решающем матче финала Кубка Дэвиса между Хорватией и Аргентиной победил Иво Карловича – 6:3, 6:4, 6:2. Таким образом, Аргентина впервые в своей истории выиграла главный командный теннисный турнир.

Отметим, что по ходу встречи хорваты, игравшие дома, лидировали в счете 2:1 по матчам, а в четвертом поединке между Марином Чиличем и Хуаном Мартином Дель Потро хорват вел 2:0 по партиям.

Загреб (Хорватия)

Кубок Дэвиса

Финал

Хорватия - Аргентина - 2:3

Карлович – Дельбонис – 3:6, 4:6, 2:6

Чилич – Дель Потро – 7:6 (7:4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6

Суббота

Чилич/Додиг - Дель Потро/Майер - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 6:3

Пятница

Чилич - Дельбонис - 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2

Карлович - Дель Потро - 4:6, 7:6 (8:6), 3:6, 5:7