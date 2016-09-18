Андрей Рублев: "Условия в парной встрече были не очень комфортными, не более"

Россиянин Андрей Рублев после победы в паре с Константином Кравчуком над Александром Недовесовым и Андреем Голубевым в рамках поединка Кубка Дэвиса подчеркнул, что нельзя назвать условия встречи слишком плохими. Счет в поединке стал 2:1 в пользу России.

– Конечно, играть в тепле комфортнее, – подчеркнул Рублев. – Мы играем практически круглый год и почти везде либо жарко, либо просто тепло. А когда погода холодная, то мы выступаем в зале. Но, так или иначе, нельзя сказать, что условия были такими уж страшными. Просто не очень комфортными, не более.