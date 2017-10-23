Зверев и Кольшрайбер вышли во второй круг турнира в Вене

Немец Александр Зверев победил серба Виктора Троицки в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Во втором круге он сыграет с французом Жилем Симоном.
В другой встрече немец Филипп Кольшрайбер одержал победу над американцем Джоном Изнером – 7:6 (8:6), 6:4. Его следующим соперником станет француз Пьер-Юге Эрбер, который обыграл австралийца Бернарда Томича.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 035 415 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
А. Зверев (Германия, 1) – Троицки (Сербия) – 6:3, 4:6, 6:4
Кольшрайбер (Германия) – Изнер (США, 5) – 7:6 (8:6), 6:4
Эрбер (Франция, Q) – Томич (Австралия) – 7:6 (7:4), 7:5
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