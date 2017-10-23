Зверев и Кольшрайбер вышли во второй круг турнира в Вене

Немец Александр Зверев победил серба Виктора Троицки в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Во втором круге он сыграет с французом Жилем Симоном.

В другой встрече немец Филипп Кольшрайбер одержал победу над американцем Джоном Изнером – 7:6 (8:6), 6:4. Его следующим соперником станет француз Пьер-Юге Эрбер, который обыграл австралийца Бернарда Томича.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 035 415 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

А. Зверев (Германия, 1) – Троицки (Сербия) – 6:3, 4:6, 6:4

Кольшрайбер (Германия) – Изнер (США, 5) – 7:6 (8:6), 6:4

Эрбер (Франция, Q) – Томич (Австралия) – 7:6 (7:4), 7:5