Саво Милошевич: "Джокович прошел через ад, все преодолел"

Экс-футболист "Рубина" Саво Милошевич, ныне занимающий пост вице-президента Футбольного союза Сербии, рассказал о секрете успеха теннисиста Новака Джоковича. По его словам, 12-кратному победителю турниров "Большого шлема" пришлось пройти немало испытаний.

– Чтобы стать профессионалом, нужно преодолеть множество препятствий. Когда начинаешь играть на профессиональном уровне, уже ничего не страшно, ведь ты уже прошел через ад, – цитирует RT Милошевича. – Для этого нужно все преодолеть. Взять, к примеру, нашего Новака Джоковича – это лучший теннисист в мире за последние 10 лет, из Сербии. Как он этого добился? Он через ад прошел, все преодолел.

Чтобы стать тем человеком, которым он является сегодня, Новаку Джоковичу нужно было победить систему.