Рафаэль Надаль: "Справедливо, что Федерера считают лучшим за всю историю"

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отметил, что справедливо называть швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории. Однако, по его словам, он не видел, как играл Род Лэйвер.

– Я не испытываю никаких чувств, когда другие говорят об этом, – приводит слова Надаля Daily Express. – Я сам на сто процентов уверен, что это справедливо. Другим игрокам будет сложно превзойти его результаты. Однако я считаю, что не совсем правильно анализировать игрока только по турнирам "Большого шлема". В теннисе есть много других вещей. Конечно, Роджер добился невероятных результатов и на других соревнованиях. И на турнирах "Большого шлема" он, конечно, выиграл больше всех.

Я никогда не видел, как играл Род Лэйвер, хотя и знаю его историю. Он несколько лет не играл на турнирах "Большого шлема", потому что стал профессионалом. При этом он смог дважды выиграть по четыре турнира "Большого шлема" за год. Поэтому если говорить о лучшем игроке в истории, то надо сравнивать не меня с Роджером, а Рода Лэйвера и Роджера. Правда я никогда не видел игру Рода.