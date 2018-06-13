Рафаэль Надаль: "Сейчас, после победы в Париже, трудно думать о травяном сезоне"

Испанец Рафаэль Надаль пока уверен по поводу своего участия на Уимблдоне. На выходных теннисист в 11-й раз завоевал титул чемпиона Roland Garros.

– Сейчас мне трудно думать о травяном сезоне. У меня был очень длинный и психологически сложный грунтовый сезон. Я сыграл почти максимально возможное количество матчей, – цитирует Reuters Надаля. – Словом, эти два месяца были для меня непростыми. Конечно, переход от грунта к траве – это сильные изменения. Когда я был моложе и быстрее, мне это удавалось. Я сразу переходил с грунта на траву.