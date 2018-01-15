Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP

Сегодня был опубликовал обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Его возглавил россиянин Даниил Медведев, который два дня назад выиграл свой первый титул, в финале турнира в Сиднее победив австралийца Алекса де Минаура.
Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 6-го на 11-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 15 января
1 (-*). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 262
2 (17). Де Минаур (Австралия) – 255
3 (1). Кирьос (Австралия) – 250
3 (1). Монфис (Франция) – 250
5 (-). Баутиста Агут (Испания) – 250
5 (4). Симон (Франция) – 250
7 (4). Лацко (Словакия) – 216
8 (5). Миллмэн (Австралия) – 194
9 (29). Пэр (Франция) – 180
10 (34). Гранольерс (Испания) – 160
11 (6). РУБЛЕВ (Россия) – 150...
47 (36). ВАТУТИН (Россия) – 77...
62 (73). КАРЛОВСКИЙ (Россия) – 64...
82 (70). НЕДЕЛЬКО (Россия) – 53…
91 (-). ХАЧАНОВ (Россия) – 45
* - положение в предыдущем рейтинге