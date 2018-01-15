Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP

Сегодня был опубликовал обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Его возглавил россиянин Даниил Медведев, который два дня назад выиграл свой первый титул, в финале турнира в Сиднее победив австралийца Алекса де Минаура.

Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 6-го на 11-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 15 января

1 (-*). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 262

2 (17). Де Минаур (Австралия) – 255

3 (1). Кирьос (Австралия) – 250

3 (1). Монфис (Франция) – 250

5 (-). Баутиста Агут (Испания) – 250

5 (4). Симон (Франция) – 250

7 (4). Лацко (Словакия) – 216

8 (5). Миллмэн (Австралия) – 194

9 (29). Пэр (Франция) – 180

10 (34). Гранольерс (Испания) – 160

11 (6). РУБЛЕВ (Россия) – 150...

47 (36). ВАТУТИН (Россия) – 77...

62 (73). КАРЛОВСКИЙ (Россия) – 64...

82 (70). НЕДЕЛЬКО (Россия) – 53…

91 (-). ХАЧАНОВ (Россия) – 45

* - положение в предыдущем рейтинге