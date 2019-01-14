Маррей проиграл Баутисте-Агуту и вылетел с Australian Open в первом круге

Британец Энди Маррей не смог преодолеть барьер первого круга Australian Open. Экс-первая ракетка мира проиграл Роберто Баутисте-Агуту. Аргентинец выиграл первых два сета, Маррей смог сравнять счет, взяв два тай-брейка, но в пятом сете уступил.

Ранее Маррей объявил о завершении карьеры.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - Энди Маррей (Великобритания) - 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 3:6

Тэйлор Фритц (США) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:3, 7:6 (8:6), 6:2