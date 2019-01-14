15:08 | Теннис — ATP

Маррей проиграл Баутисте-Агуту и вылетел с Australian Open в первом круге

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Британец Энди Маррей не смог преодолеть барьер первого круга Australian Open. Экс-первая ракетка мира проиграл Роберто Баутисте-Агуту. Аргентинец выиграл первых два сета, Маррей смог сравнять счет, взяв два тай-брейка, но в пятом сете уступил.

Ранее Маррей объявил о завершении карьеры.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - Энди Маррей (Великобритания) - 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 3:6

Тэйлор Фритц (США) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:3, 7:6 (8:6), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2019/1/

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