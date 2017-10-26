11:51 | Теннис — ATP

Марат Сафин: "Я потерял интерес к теннису, они все играют одинаково"

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Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин отметил, что сейчас не хочет никаким образом связываться с теннисом. Он также добавил, что горд своими достижениями, но они ничего не изменили в его жизни.

– Я не хочу тренировать, не хочу комментировать и вообще как-то связываться с теннисом. Мне нравится иногда поиграть, чтобы оставаться в форме, но официальные должности меня не интересуют, – приводит Tennis Mash слова Сафина. – На самом деле, я даже особо не слежу за теннисом и не смотрю матчи по телевизору. Я потерял к нему интерес. Они все играют одинаково. Туру не хватает таких личностей, как Федерер и Надаль. Я не скучаю по теннису.

Да, я горд своими достижениями. Ну и что? Что дальше? Ничего. Изменило ли это что-то в моей жизни? Нет.

Напомним, Сафин завершил карьеру игрока в 2009 году.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

ну дык, эра Маррея же, на кого там смотреть))

12:22

Бней Иегуда

Кстати, Сафин в нонешних реалиях был бы за пределами десятки.) Большая четвёрка для него космос, да и ещё пяток-десяток современных игроков тоже.)

12:15

Паснаход

2 комментария. Дай думаю зайду, один точно Эксперт всея тенниса Пней Ягуда написал. И точно))

12:13

vasiunchik

Из скромности не добавил свою фамилию к Надалю и Федереру. Я лично игры с Маратом смотрел с удовольствием: не получается игра - получите концерт. Сейчас реально нет интересных разносторонних теннисистов.

12:11

Molochnik1972

Я тоже лет 10 назад потерял интерес к нему, одно и то же: ракетка, мяч, красивые девки кончились.

12:09

Бней Иегуда

При всём уважении к Наде, очень распространено мнение, что он тоже не ахти как теннисист, и играет в основном за счёт своих быстрых ног.) Так что здесь Сафин тоже облажался, никакой гениальной техники у Надаля нет, в отличие от Роджера.) С другой стороны каждый играет как умеет.)) Если это приносит Наде результаты, значит он правильно всё делает.) То же самое и женский теннис.) Кому-то не нравится нынешняя первая ракетка мира?)) Ну так это лучшая на данный момент, пусть другие попробуют занять её место.))

12:08

baronurgensburg

Марат все - таки на редкость адекватный парень...

12:03