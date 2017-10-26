Марат Сафин: "Я потерял интерес к теннису, они все играют одинаково"

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин отметил, что сейчас не хочет никаким образом связываться с теннисом. Он также добавил, что горд своими достижениями, но они ничего не изменили в его жизни.
– Я не хочу тренировать, не хочу комментировать и вообще как-то связываться с теннисом. Мне нравится иногда поиграть, чтобы оставаться в форме, но официальные должности меня не интересуют, – приводит Tennis Mash слова Сафина. – На самом деле, я даже особо не слежу за теннисом и не смотрю матчи по телевизору. Я потерял к нему интерес. Они все играют одинаково. Туру не хватает таких личностей, как Федерер и Надаль. Я не скучаю по теннису.
Да, я горд своими достижениями. Ну и что? Что дальше? Ничего. Изменило ли это что-то в моей жизни? Нет.
Напомним, Сафин завершил карьеру игрока в 2009 году.
shpasic
ну дык, эра Маррея же, на кого там смотреть))
12:22
Бней Иегуда
Кстати, Сафин в нонешних реалиях был бы за пределами десятки.) Большая четвёрка для него космос, да и ещё пяток-десяток современных игроков тоже.)
12:15
Паснаход
2 комментария. Дай думаю зайду, один точно Эксперт всея тенниса Пней Ягуда написал. И точно))
12:13
vasiunchik
Из скромности не добавил свою фамилию к Надалю и Федереру. Я лично игры с Маратом смотрел с удовольствием: не получается игра - получите концерт. Сейчас реально нет интересных разносторонних теннисистов.
12:11
Molochnik1972
Я тоже лет 10 назад потерял интерес к нему, одно и то же: ракетка, мяч, красивые девки кончились.
12:09
Бней Иегуда
При всём уважении к Наде, очень распространено мнение, что он тоже не ахти как теннисист, и играет в основном за счёт своих быстрых ног.) Так что здесь Сафин тоже облажался, никакой гениальной техники у Надаля нет, в отличие от Роджера.) С другой стороны каждый играет как умеет.)) Если это приносит Наде результаты, значит он правильно всё делает.) То же самое и женский теннис.) Кому-то не нравится нынешняя первая ракетка мира?)) Ну так это лучшая на данный момент, пусть другие попробуют занять её место.))
12:08
baronurgensburg
Марат все - таки на редкость адекватный парень...
12:03