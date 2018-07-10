Карен Хачанов: "Сегодня Джокович был слишком хорош"

Россиянин Карен Хачанов после поражения от Новака Джоковича в 1/8 финала Уимблдона (4:6, 2:6, 2:6) отметил, что соперник был слишком хорош. По словам российского теннисиста, в некоторых аспектах он мог бы сыграть лучше.

– Честно говоря, сегодня Новак был слишком хорош, – цитирует пресс-служба ATP Хачанова. – Слишком хорош. У него был ответ на все, что я делал. Конечно, я мог бы, возможно, сделать что-то лучше, например, подавать. Но я не знаю, он возвращал все мячи. Сегодня мне казалось, что мяч всегда возвращался на мою половину.