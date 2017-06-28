Гаске и Янг одержали победы в Истборне

Француз Ришар Гаске в трех сетах одолел американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира ATP в Истборне. Его следующим соперником станет Кевин Андерсон из ЮАР.
Другой представитель США Дональд Янг во втором раунде обыграл соотечественника Джареда Дональдсона и теперь встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Aegon International
Призовой фонд 635 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Янг (США) – Дональдсон (США) – 6:4, 7:5
Первый круг
Гаске (Франция, 7) – Тиафо (США) – 5:7, 7:6 (7:4), 6:3