Гаске и Янг одержали победы в Истборне

Француз Ришар Гаске в трех сетах одолел американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира ATP в Истборне. Его следующим соперником станет Кевин Андерсон из ЮАР.

Другой представитель США Дональд Янг во втором раунде обыграл соотечественника Джареда Дональдсона и теперь встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Aegon International

Призовой фонд 635 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Янг (США) – Дональдсон (США) – 6:4, 7:5

Первый круг

Гаске (Франция, 7) – Тиафо (США) – 5:7, 7:6 (7:4), 6:3