Евгений Тюрнев: "Бублик говорит, что в Казахстане все устраивает"

Россиянин Евгений Тюрнев, преимущественно играющий на фьючерсах и челленджерах, дебютировал на уровне ATP World Tour, уступив Филиппу Кольшрайберу 1:6, 3:6. 20-летний теннисист назвал своей ошибкой то, что выходил на корт с желанием выиграть.

- Первый раз, конечно, было немного непривычно играть. Но, конечно, это колоссальный опыт, - сказал Тюрнев. - Я с такими соперниками еще не встречался.

- Была надежда, что можете зацепиться за матч?

- Наверное, в этом была моя ошибка. Надо было просто расслабиться, а я очень хотел выиграть.

- Как вы пришли в теннис? Как развивалась ваша карьера?

- Пришел в шесть лет, все развивалось нормально, потом в силу финансовых трудностей занятия пришлось прекратить. Вернулся три года назад и сразу стал играть профессиональные турниры. Юниорский уровен, получается, пропустил.

- На одном из турниров в Казахстане вы сыграли против петербуржца Александра Бублика. Что он вам рассказывал о своем житье-бытье в новой стране?

- Бублика знаю с детства. Говорит, все устраивает. (Мария НИКУЛАШКИНА)