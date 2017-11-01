Дель Потро и Димитров вышли в третий круг турнира в Париже

Болгарин Григор Димитров в двух сетах одолел француза Ришара Гаске во втором круге турнира ATP в Париже. В другом поединке аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл португальца Жоау Соузу. Также в следующий раунд пробились американец Джек Сок и хозяин корта Жюльен Беннето, победивший соотечественника Жо-Вилфрида Цонга.
Следующим соперником Димитрова станет представитель США Джон Изнер, а Дель Потро сыграет с голландцем Робином Хаасе. Сок встретится с еще одним французом Лукасом Пуйе.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Димитров (Болгария, 6) – Гаске (Франция) – 6:4, 6:4
Сок (США, 16) – Эдмунд (Великобритания) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Беннето (Франция, WC) – Цонга (Франция, 11) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:2
Дель Потро (Аргентина, 13) – Соуза (Португалия, Q) – 6:2, 6:2