Дель Потро и Димитров вышли в третий круг турнира в Париже

Болгарин Григор Димитров в двух сетах одолел француза Ришара Гаске во втором круге турнира ATP в Париже. В другом поединке аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл португальца Жоау Соузу. Также в следующий раунд пробились американец Джек Сок и хозяин корта Жюльен Беннето, победивший соотечественника Жо-Вилфрида Цонга.

Следующим соперником Димитрова станет представитель США Джон Изнер, а Дель Потро сыграет с голландцем Робином Хаасе. Сок встретится с еще одним французом Лукасом Пуйе.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Димитров (Болгария, 6) – Гаске (Франция) – 6:4, 6:4

Сок (США, 16) – Эдмунд (Великобритания) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Беннето (Франция, WC) – Цонга (Франция, 11) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:2

Дель Потро (Аргентина, 13) – Соуза (Португалия, Q) – 6:2, 6:2