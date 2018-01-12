Даниил Медведев: "Фоньини был невероятен, но потом ситуация стала меняться"

Российский теннисист Даниил Медведев рад победе над итальянцем Фабио Фоньини (2:6, 6:4, 6:1) в полуфинале турнира в Сиднее. По его словам, встреча получилась тяжелой. Напомним, что в финале турнира Медведев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

– Фоньини играл невероятно до середины второго сета, мне же не удавалось показать свой лучший теннис. Но потом ситуация стала меняться, – приводит пресс-служба ATP слова Медведева. – В итоге я мог победить во всех оставшихся геймах. Я очень рад, потому что это была тяжелая встреча.

Медведев победил Фоньини и вышел в финал турнира в Сиднее