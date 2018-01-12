Медведев победил Фоньини и вышел в финал турнира в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Сиднее. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Соперником Медведева по финалу станет либо австралиец Алекс Де Минаур, либо француз Бенуа Пэр.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) – Фоньини (Италия, 4) – 2:6, 6:4, 6:1